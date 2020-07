No dia do crime, a polícia informou que a vítima foi atingida por cerca de 8 disparos de pistola

ITHAMAR SOUZA

Os policiais civis estavam realizando diligência no Belo Jardim, quando acabaram avistando Antônio caminhando por uma das ruas do bairro. Rapidamente os agentes realizaram a abordagem e conseguiram realizar a prisão do acusado.

Antônio Railan estaria envolvido no assassinato de Carlos Alberto Silva, que aconteceu no dia 7 de dezembro de 2019, na Rua Panamá, no Residencial Cabreúva, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

No dia do crime, a polícia informou que a vítima foi atingida por cerca de 8 disparos de pistola 380mm em várias partes do corpo. Carlos Alberto não resistiu e morreu antes de receber atendimento médico.

