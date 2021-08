Acre tem uma das menores taxas de ocupação de leitos de UTI do país

Apesar da preocupação com as variantes da Covid-19 e a repetida orientação para que a população continue fazendo uso de máscaras, aos poucos, a pandemia vai ficando para trás.

Um dado que comprova essa afirmação é que o Acre está entre os estados com o menor percentual de ocupação de leitos de UTI em todo o país. De acordo com o boletim divulgado pela Secretaria de Saúde, nesta quarta-feira, 11, o Acre tem apenas 7 pacientes internados em leitos de UTI. Como, no total, o estado diz que possui 70 leitos, o taxa de ocupação é de exatos 10%.

Dos 7 pacientes, a grande maioria está internada no INTO que abriga 5 pessoas que precisam de cuidados de UTI. O Hospital do Juruá tem um paciente e outro ETA internado no pronto-socorro de Rio Branco.

Também é baixa a taxa de ocupação de leitos clínicos. Do total de 126 leitos dessa modalidade disponíveis. No INTO apenas 5% da capacidade está ocupada. No Hospital do Juruá é maior e o índice chega a 18,33%. No Hospital Regional de Brasileia não há nenhum paciente internado com Covid-19.

A pandemia já matou no Acre 1.805 pessoas e soma 87.468 pessoas infectadas.