Estado enfrenta seca severa e não há previsão de chuvas volumosas para os próximos dias de novembro. Média para o mês é de 200 milímetros de chuva e este ano só foram acumulados 32 milímetros. Rio Acre marcou 1,63 metro nesta quinta-feira (26).

Por Iryá Rodrigues

Apesar de estar no período chamado inverno amazônico, onde é esperado um volume considerável de chuvas, o Acre registra o mês de novembro menos chuvoso dos últimos três anos. É o que mostra um levantamento do Corpo de Bombeiros.

No ano de 2018 foram registrados 149,8 milímetros de chuva em todo o mês de novembro, já em 2019 foram 373,2 milímetros. Este ano, a situação é bem diferente já que até esta quinta-feira (26) quando foram acumulados 32 milímetros de chuva e não há previsão de precipitações volumosas para os próximos dias do mês. A média de chuva esperada para o mês de novembro é de 200 milímetros. Até o final do mês, segundo os Bombeiros, deve chover pelo menos mais 50 milímetros, o que não chega nem à metade do esperado. Com chuvas muito abaixo da média, o nível do Rio Acre é afetado e, nesta quinta-feira (26), ficou mais de seis metros abaixo do registrado no mesmo dia em 2019. Conforme os dados, o manancial marcou 1,63 metro nesta quinta em Rio Branco, sendo que no dia 26 de novembro de 2019 o nível chegou à marca de 7,82 metros.

“Estamos enfrentando certa dificuldade em relação às chuvas já que este ano está chovendo bem menos do que o previsto. Com base em uma média do mês de novembro, a previsão era chover algo em torno de 200 milímetros e estamos com esse acumulado bem abaixo. Apesar da previsão até o dia 30 deste mês ser de mais 50 milímetros, acreditamos que deve chover só mais uns 30 mm até lá”, afirmou o tenente dos bombeiros Felipe Santiago.

Inverno diferenciado

O pesquisador Alejandro Fonseca chama de “anomalia” esse atraso das chuvas. “Este ano nós temos uma anomalia severa no comportamento da chuva, a chegada do ‘inverno amazônico’ não somente está atrasada, mas, passou do momento de se estabelecerem as chuvas que caracterizam o inverno a partir do mês de outubro”, diz o pesquisador.

Ele explica que dois fatores são responsáveis por essa situação. O primeiro deles é uma condição de alta temperatura na superfície do Atlântico que influencia na ausência de chuva para a região.

O segundo fator é o corredor de umidade que não tem se formado, ele é responsável por gerar alta pressão que vai da região amazônica até o sudeste. Se o corredor de umidade não se forma tem menos chuva o que leva às condições observadas, ou melhor dizendo, sentidas.

Altas temperaturas