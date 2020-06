No estado 4.775 pessoas foram consideradas curadas da doença. Das oito mortes registradas no boletim da Sesacre (11), cinco são homens e três mulheres.

O Acre registrou 345 novos casos de Covid-19 no boletim de quinta (11), fazendo o número saltar de 8.746 para 9.091. Nas últimas 24 horas, o estado também atestou a morte de mais oito pessoas, sendo cinco do sexo masculino e três do feminino. Já são, no total, 245 mortos pela doença no estado.

Há ainda 304 exames aguardando o resultado no Lacen e Marieux. Já são 4.775 curados da doença em todo o Acre. O estado está em contaminação comunitária desde o dia 9 de abril. A taxa de contaminação é de 1.030,8 casos para cada 100 mil habitantes. Todas as 22 cidades do Acre já registram casos da doença. Os leitos de UTI específicos para Covid-19 estão concentrados em Rio Branco e Cruzeiro do Sul. São, ao todo, 48 leitos para atender pacientes graves no estado. Nesta quarta (10), 42 deles estavam ocupados, uma taxa de ocupação de 87,5%.

Mortes por Covid-19 em cada cidade

Cidade Total de mortes Acrelândia 2 Assis Brasil 4 Brasileia 5 Bujari 1 Capixaba 2 Epitaciolândia 4 Cruzeiro do Sul 21 Feijó 1 Mâncio Lima 1 Plácido de Castro 5 Porto Acre 6 Rio Branco 179 Rodrigues Alves 3 Santa Rosa do Purus 1 Sena Madureira 2 Senador Guiomard 4 Tarauacá 3 Xapuri 1 Total 245

Mortes

Dos oito novos óbitos registrados nesta quinta todos são moradores da capital acreana, Rio Branco. As pessoas tinham idades entre 45 e 86 anos. Neste boletim, a Sesacre não especifica se os pacientes tinham ou não outras comorbidades. Das 22 cidades do Acre, 18 têm óbitos confirmados por Covid-19.

Rio Branco

A primeira vítima que aparece no boletim desta quinta é uma idosa, de 67 anos, que faleceu no dia 23 de maio em casa.

O segundo óbito é uma idosa, de 70 anos, que deu entrada no dia 21 de maio e faleceu no dia 25 do mesmo mês, na UPA do Segundo Distrito.

A terceira morta é também é uma idosa, de 86 anos, que morreu no dia 23 de maio. Não consta sua data de entrada na unidade, sendo o Huerb a unidade notificadora.

O quarto óbito é um homem, de 45 anos, que deu entrada no dia 19 de maio no Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC) e morreu na quarta (10).

A quinta vítima é um homem, de 46 anos, que não tem nos registros a data de admissão e que morreu no dia 21 de maio, sendo a UPA do Segundo Distrito a unidade notificadora.

O sexto óbito é um idoso, de 60 anos, que deu entrada no dia 8 de junho no Into e morreu na terça (9).

A sétima vítima é um idoso, de 78 anos, que deu entrada no dia 6 de junho e faleceu nesta quinta (11), tendo como unidade notificadora a UPA do Segundo Distrito.

A última vítima que aparece no boletim é um idoso, de 86 anos, que veio a óbito no dia 23 de maio, sendo o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb).

As cidades com a maior taxa de contaminação são: Cruzeiro do Sul – 1882,9

Rio Branco – 1214,8

Santa Rosa do Purus – 1192,7

Plácido de Castro – 1098,1

Acrelândia – 1094,7 Casos de Covid-19 por cidades CIDADE Nº DE CASOS NO TOTAL NOVOS CASOS Acrelândia 167 0 Assis Brasil 79 0 Brasileia 167 perdeu 9 casos Bujari 93 3 Capixaba 83 10 Cruzeiro do Sul 1664 34 Epitaciolândia 111 9 Feijó 62 5 Jordão 7 3 Mâncio Lima 87 2 Manoel Urbano 32 1 Marechal Thaumaturgo 111 0 Plácido de Castro 217 6 Porto Acre 140 0 Rio Branco 4948 231 Rodrigues Alves 47 9 Santa Rosa do Purus 78 8 Sena Madureira 285 11 Senador Guiomard 161 0 Porto Walter 2 0 Tarauacá 427 6 Xapuri 123 16 TOTAL 9.091 345

Brasil passa de 800 mil casos e 40 mil mortes por Covid-19, diz ministério

O Ministério da Saúde informou, na quinta-feira (11), que o Brasil ultrapassou as marcas de 40 mil mortes (40.919, ao todo) e 800 mil (802.828) casos confirmados da Covid-19. Em 24 horas, foram confirmados pelo governo federal 30.412 novos casos e 1.239 mortes decorrentes do novo coronavírus. Os números foram coletados entre as 16h de quarta-feira (10) e as 16h de hoje e se referem aos registros feitos neste intervalo, independentemente da data em que tenham ocorrido. Segundo a pasta, das mortes confirmadas nesta quinta, 426 morreram nos últimos três dias. Os números do governo federal apresentam uma divergência com aqueles divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), que desde o último domingo (7) também divulga estatísticas sobre a Covid-19 no Brasil. O Conass registrou números bastante semelhantes, mas anotando uma morte a mais por Covid-19 no estado de Rondônia — informando o total de 294 óbitos no estado, não 293, como registrado pelo Ministério da Saúde. A diferença reflete no total: de acordo com o conselho, são 40.920 mortes registradas da doença no país. O Conass informou em seu site que retificou o dado de Rondônia às 18h08, adicionando um óbito à contagem acumulada de mortos pela Covid-19 e chegando ao total de 294 vítimas fatais. Procurado, o governo de Rondônia informa que o número correto para o boletim de 11 de junho é o de 293, que foi o que foi fechado ao meio-dia. No entanto, no começo desta noite, o site da Secretaria de Saúde de Rondônia já exibia o total de 294 mortes por Covid-19 no estado. O Ministério da Saúde ainda não respondeu ao contato a reportagem. O Ministério da Saúde estima que o Brasil tenha 345.595 pessoas, 43% dos que foram infectados, já tenham se recuperado da doença. A pasta registra que 3.588 mortes já ocorridas no país aguardam resultado de investigação para Covid-19.

