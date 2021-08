Acre será o primeiro estado da região Norte a implantar Centro Integrado de Comando e Controle de Fronteira

Ciente de que o controle de fronteira e o combate ao crime organizado se faz com inteligência, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública (Sejusp), decidiu implantar o primeiro Centro Integrado de Comando e Controle de Fronteira (CICCF), da região Norte, no município de Cruzeiro do Sul. As obras já estão em processo de andamento e a previsão é de que as instalações sejam entregues ainda este ano.

Buscando conhecimento e a troca de informações para melhor aproveitamento da unidade, o diretor de operações da pasta, Ulysses Araújo, esteve conhecendo as instalações e a funcionalidade do único Centro Integrado de Operações de Fronteira existente em todo o país, localizado no município de Foz do Iguaçu (PR). A visita aconteceu durante dois dias e terminou nesta sexta-feira, 30.

O diretor foi recebido pelo delegado de Polícia Federal e coordenador do Centro, Emerson Rodrigues, e pelo coordenador-geral de Fronteiras da Seop, Paulo Sanson e o policial Rodoviário Federal, Vitor Chamoro.

“A visita cumpriu seu objetivo e considero como proveitosa, uma vez que com parceria e troca de experiências, podemos obter conhecimento e adaptar as ideias às peculiaridades da nossa região. No Acre, já temos equipes especializada no combate aos crimes de fronteira, o que vem reduzindo significativamente os índices de violência no estado e com a criação deste centro, com certeza obteremos melhores resultados”, disse o diretor de Operações, Ulysses Araújo.

Com profissionais treinados e capacitados, a unidade será aliada do sistema de segurança pública na resolução de crimes, combate e enfrentamento ao tráfico de drogas, de pessoas, contrabando e imigração ilegal. Além disso, ele servirá como plano de contingência, caso aconteça, por motivos extraordinários, a suspensão dos serviços de emergência prestados pelo Centro de Comando e Controle da Capital (CICC).