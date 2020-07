Total de mortos já passa dos 450; cem casos da doença foram notificados nas últimas 24h

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, confirma, no boletim parcial desta sexta-feira, 17, mais 100 pessoas infectadas pelo novo coronavírus no estado nas últimas 24 horas. Desse modo, o número de casos confirmados subiu de 16.865 para 16.965.

Os dados de testes rápidos não estão inseridos neste boletim, em razão de manutenção na plataforma do e-SUS Notifica.

A Sesacre também registra mais 5 óbitos, sendo 3 do sexo masculino e 2 do sexo feminino, com idades entre 58 e 98 anos. 3 residiam em Rio Branco, 1 em Sena Madureira e 1 em Cruzeiro do Sul. Atualmente, o número oficial de óbitos é de 452.

Mais informações sobre o óbito e outros dados serão divulgados no boletim completo, a partir das 16 horas.

Comentários