A queda na busca por atendimento na unidade de referência para Covid-19 em Xapuri – o que resultou na redução de exames em análise – e a diminuição de novos casos positivos pode indicar que a curva de contágios está se aproximando da estabilização.

É nisso que acredita o enfermeiro-coordenador da Unidade de Saúde Dr. Félix Bestene, que é centro de referência para o atendimento a casos de covid-19 no município. Segundo ele, Xapuri tem feito muitos testes e a maior parte tem tido resultado negativo.

“Temos poucos casos em análise, nenhum confirmado nas últimas 24 horas, 1 internação hospitalar e 68% de altas médicas. Com a redução na procura por atendimento esses números se mostram bastante positivos e pode ser o início de uma estabilização”, disse.

É com base nesses dados que o município se recusa a aceitar estar inserido na classificação vermelha, de emergência, do Pacto Acre sem Covid, do governo do estado. Segundo o prefeito, Ubiracy Vasconcelos, o posicionamento correto seria no nível laranja.

Ocorre que os municípios não são avaliados individualmente, como deseja o gestor municipal de Xapuri, mas por regionais. O Alto Acre, onde o município está inserido, possui duas das cinco maiores incidências de Covid-19 no estado, Assis Brasil e Brasiléia.

De acordo com Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19, quase todas as regionais do estado seguem na fase vermelha, de emergência, com exceção da regional do Juruá, Tarauacá/Envira, que foi reclassificada, no último dia 6, para o nível laranja.

Voltando aos números, Xapuri teve o momento mais difícil da pandemia, até agora, na primeira quinzena do mês de junho, começando a apresentar uma redução após o dia 16/06, quando o município registrou o seu maior pico, com 26 casos em 24 horas.

Novos picos voltaram a ocorrer nos dias 23/6 (16 casos), 1/7 6 (16 casos), 6/7 6 (16 casos), 10/7 (24 casos) e 11/7 (16 casos). Nesta quinta-feira, 16/7, o município voltou a não registrar nenhum caso positivo de Covid-19 em 24 horas.

De acordo com a gerência de enfrentamento ao novo coronavírus em Xapuri, a maior parte dos picos registrados nos meses de junho e julho se deu em razão do acúmulo (represamento) de exames do município no Laboratório Central de Saúde Pública – Lacen.

Segundo os dados da última atualização do Boletim Sesacre, Xapuri 328 casos confirmados de Covid-19, 159 altas, 4 óbitos e mortalidade de 1,2%. Os números diferem do Boletim Municipal, que computa 230 altas médicas e 5 óbitos registrados.

Nesta sexta, 17, a prefeitura editou o Decreto Municipal nº 663/2020, proibindo o funcionamento de academias e a realização de eventos religiosos em adequação ao Decreto Estadual nº 6.206/2020 – Pacto Acre Sem Covid.

O novo decreto tem a validade de apenas 7 dias. Isso porque o prefeito pretende entrar com uma representação junto ao governo do estado pedindo a alteração dos termos do decreto que instituiu o plano estadual de retomada das atividades.

