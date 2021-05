Acre registra 22 focos de queimadas nos primeiros meses deste ano, aponta boletim

O acompanhamento é feito por meio de dados do Satélite de Referência e divulgados pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Acre (Sema).

Os municípios acreanos com ocorrência de focos de queimadas no período foram: Cruzeiro do Sul (5), Mâncio Lima (4), Epitaciolândia (3), Feijó (3), Rodrigues Alves (3), Rio Branco (2) e Brasileia e Tarauacá (1).

Comparando com os números do mesmo período do ano passado, houve redução com apenas um foco a menos, quando naquele ano foram registrados 23 focos no acumulado.