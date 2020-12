A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde e Núcleo de Infecções Sexualmente Transmissíveis, divulgou os dados epidemiológicos em relação ao vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), do período de 2015 a 2019.

Segundo o Boletim, nesse período foram notificados 1.235 casos. Desse total, 75 casos referem-se a pacientes de outros estados como Rondônia e Amazonas.

O índice de contaminação é maior entre os jovens e adultos, entre 20 a 34 anos, com 611 casos confirmados. Em seguida, os de 35 a 49 anos contabilizam 337 casos .

A regional do Baixo Acre, que engloba as cidades de Jordão, Santa Rosa do Purus, Bujari, Porto Acre, Capixaba, Manoel Urbano, Rio Branco, Sena Madureira, Plácido de Castro e Acrelândia é a que possui o maior número de pessoas com a infecção, com 1.029 casos.

O vírus pode ser transmitido pelo contato com sangue, sêmen ou fluidos vaginais infectados. Algumas semanas após a infecção pelo vírus, o indivíduo pode apresentar sintomas semelhantes ao de uma gripe como febre, dor de garganta e fadiga.

A doença costuma ser assintomática até evoluir para a aids, causando perda de peso, febre ou sudorese noturna que é o suor durante o sono. Também causa fadiga e infecções recorrentes. Além disso, a aids interfere na capacidade do organismo de combater infecções.