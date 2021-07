Acre está entre 25 estados que devem receber aporte financeiro do MEC para reforma do ensino médio

O MEC informou na quarta-feira (7), que atingiu mais uma meta estabelecida no acordo de empréstimo firmado entre o governo federal e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), com o objetivo de apoiar a reforma do ensino médio. Com isso, devem ser injetados 30 milhões de dólares para a implementação. O Ministério não informou qual a meta alcançada.

O novo ensino médio tem como objetivo apoiar os sistemas de ensino público dos estados e do Distrito Federal na ampliação da jornada escolar e a formação integral e integrada do estudante. Para isso, o MEC promove apoio técnico e financeiro, transferindo recursos para apoiar a implantação de escolas de ensino médio em tempo integral pelas secretarias estaduais de educação.

Escolas integrais no Acre

A implantação das escolas integrais no estado, com o novo ensino médio ocorre desde o ano de 2019, quando 10 escolas foram inseridas no programa e teve a inserção de outras quatro em 2020. Em 2021 estava previsto para ser o ano de formação dos professores, quando seriam incluídas mais cinco escolas vocacionadas no piloto.

Em 2022, o estado vai estar preparado para receber essas alterações que devem ocorrer, como a carga horária que vai aumentar de 920 horas anuais para mil horas anuais e três mil em todo ensino médio. Informações foram repassadas, quando a Secretaria Estadual de Educação (SEE) criou um comitê que vai direcionar as ações da fase final de implantação do novo sistema no estado, em agosto do ano passado.

A reportagem entrou em contato com a SEE para saber quanto deve ser destinado ao Acre e aguarda retorno.

A meta foi batida por 25 estados que cumpriram pelo menos 60% das metas operacionais acordadas do novo ensino médio, o que representa 93% das unidades federativas. Além disso, todos os 27 estados cumpriram ao menos 50% das metas operacionais acordadas.