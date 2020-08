Por Jairo Barbosa

Nenhum estado da Amazônia brasileira reduziu tanto os índices de homicídios que o estado do Acre nos primeiros seis meses de 2020. Segundo relatório do Monitor da Violência, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o trabalho das forças policiais garantiu a redução em 48% nos casos de assassinatos no mês junho, diminuindo de 25 mortes no ano passado, para 13 no mesmo período. Esse índice colocou o Acre entre os dez estados brasileiros que mais reduziram o número de homicídios.

Comparando os registros de crimes violentos contra a vida entre os estados da região Norte, o Acre ocupa a melhor posição entre todos. Enquanto no Amazonas o número de assassinatos é de 68 por 100 mil habitantes, no Acre é de 13. Rondônia, outro vizinho nosso, registra 45 mortes por 100 mil habitantes. O estudo mostra, ainda, que o Acre praticamente manteve os mesmos índices do ano passado, porém sempre em queda.

Essa redução, segundo o subsecretário de Segurança Pública do Acre, Maurício Pinheiro, ratifica o êxito do planejamento realizado em 2019. “Ações desenvolvidas pela Segurança Pública com o planejamento estratégico pensado no ano passado, e que está sendo executado esse ano, mostram que as medidas de enfrentamento ao crime surtiram efeito positivo. O Estado investiu e continua investindo em tecnologia, equipamentos e treinamento contínuo das tropas, em parcerias com as forças federais”, observou Pinheiro.

