Acre é o estado do Brasil com menor ocupação de leitos da UTI Covid-19, diz Fiocruz

O Acre mais uma vez aparece com o menor índice de ocupação dos leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em todo o Brasil. O dado foi divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), nesta quarta-feira (14).

A unidade apresentou ocupação de 24%, à frente da Paraíba, com 39%, do Amapá, com 47%, de Sergipe, com 50%, Rio de Janeiro, com 57%, e Espírito Santo e Rio Grande do Norte, ambos com 55%.

Pela primeira vez desde o início de dezembro de 2020, nenhum estado apresenta taxa de ocupação de leitos de UTI Covid-19 para adultos no SUS superior a 90%.

Rondônia, Amazonas, Pará, Tocantins e Goiás apresentaram crescimento no indicador de ocupação de leitos.

Rio Branco e outras 11 capitais do Brasil estão fora da zona de alerta.

A tendência de queda nos indicadores de incidência e mortalidade por Covid-19 foi mantida nesta última Semana Epidemiológica (SE 27), de 4 a 10 de julho, pela terceira vez consecutiva.