Governo do Estado do Acre inicia a distribuição das máquinas adquiridas pelo estado

Por Eudes Góes

Cumprindo uma determinação do Governador Gladson Cameli, o Departamento de Estrada de Rodagem do Acre – Deracre deu início, na manhã desta sexta-feira (07), à entrega das máquinas pesadas recém adquiridas pelo governo do estado. A primeira entrega foi na regional do órgão, situada na Cidade de Sena Madureira.

Os funcionários saíram com os equipamentos da sede do Deracre, no Distrito Industrial, por volta do meio-dia e chegaram em Sena Madureira por volta das 16 horas.

No momento da entrega estavam presentes para receber os equipamentos João Pereira de Lima, Gerente Regional do Deracre de Sena Madureira, o Deputado Estadual Gerlem Diniz do (PP) e alguns vereadores, dentre eles o Jacamim.

Em seu pronunciamento sobre as ações do órgão no município, João Lima destacou: “Nós realizamos um pré- levantamento, junto aos vereadores do nosso município, sobre a população que ainda continua isolada no interior e precisa do ramal chegar em suas portas para terem acesso à cidade. A prioridade vai ser dessas comunidades.

O gestor declarou ainda: “Nós partiremos para essas comunidades, principalmente para esse lado de Manoel Urbano, ramais que dão acesso ao Purus, ramais que dão acesso à região do Macauã e ao Yaco. É claro que as dificuldades são grandes, os ramais são extensos e há tempos não foram reabertos, mas como as máquinas são novas e os operadores habilitados, nós conseguiremos realizar essas atividades o mais rápido possível.”

O Vereador Jacamim, por sua vez, afirmou que “a chegada desse equipamento em Sena Madureira vai trazer uma satisfação muito grande para o produtor rural que hoje estava esquecido pela nossa gestão municipal.”

Ele disse ainda que ao ser criticado por retirar as máquinas sucateadas, o governador deu como resposta a imediata substituição por máquinas novas, e hoje elas já estão prontas para trabalhar e atender a população.

Segundo com Petrônio Antunes, presidente do Deracre “ as máquinas vão ser direcionadas para todas para as regionais do Estado, pra poder atender os municípios daquelas regionais, e vão ser distribuídas para cada município , e vão executar os ramais em apoio as prefeituras com a execução direta do Deracre”

Opinião de um agricultor

Já o agricultor Célio Teixeira, produtor de peixe, foi pessoalmente ao Deracre verificar a chegada das máquinas, e gravou em seu celular um vídeo agradecendo ao Governador Gladson Cameli, já que, segundo ele, o trabalho que será realizado com o uso desses equipamentos facilitará o transporte de seus pescados para a cidade.

Por último o empresário declarou: “Fica aqui o nosso agradecimento ao governador pelo que tem feito por Sena Madureira e por todo o estado. Sei que às dificuldades são grandes e as críticas também são grandes, mas com sua força de vontade para resolver os problemas do nosso estado tudo está sendo encaminhado”