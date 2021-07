Acre deverá ter reforço da Força Nacional no combate ao crime

O governador Gladson Cameli (Progressistas) em reunião na tarde desta quinta-feira, 8, na representação do estado em Brasília, recebeu o coronel José Américo Gaia, subcomandante da Força Nacional, para tratar de ações no Estado do Acre.

Na ocasião, Cameli solicitou algumas situações relativas à segurança pública e o atual índice de violência, que deu uma decaída nos últimos meses.

Segundo Cameli, foi pedido o envio da tropa da Força Nacional já está em tratativas junto ao Ministério da Justiça e deverá ter um encaminhamento favorável dentro de alguns dias. O prazo para permanência da FN no estado será de 90 dias iniciais, podendo ser prorrogado, de acordo com a necessidade e conveniência.

“O subcomandante ressaltou que além do uso efetivo nas ações policiais, a Força Nacional poderá aplicar diversos cursos para as tropas, indo desde ações defensivas ao aprimoramento de ações de inteligência. Também salientou que o estado não terá despesa alguma com a tropa, já que desde o deslocamento, combustível, alimentação e equipamentos são bancados pelo Ministério da Justiça”, afirmou.

