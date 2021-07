Acre contribui com 9% do desmate da Amazônia no mês de junho

O desmatamento na Amazônia atingiu 926 km² em junho, segundo levantamento do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), divulgado nesta segunda-feira (19). O Acre contribuiu com 9%, desmatando, no período, cerca de 88 km2 de florestas.

Feijó aparece entre os dez municípios mais críticos da Amazônia, com desflorestamento de 28km2 apenas em junho -mas o Acre está cercado pelo avanço da degradação ambiental registrada na região Amacro, onde o governo federal planeja estabelecer um polo de desenvolvimento.

O total desmatado na Amazônia representa um aumento de 10% em relação a junho de 2020, quando o território devastado foi de 842 km², e é o terceiro maior para o mês em 10 anos.

Entre todas as unidades de conservação afetadas pelo desmate na Amazônia, a Reserva Extrativista Chico Mendes está entre as dez que mais perderam mata nativa. As duas primeiras estão no Pará.

