Seu tamanho será de 15 por 19 metros, totalizando 285 metros quadrados. As arquibancadas terão assentos reforçados, os painéis serão de aço carbono com tampa de proteção e as estruturas terão garantia de cinco anos.

Assessoria

Duas refeições para cada aluno, uniformes escolares, tênis e até bicicletas para estudantes da zona rural. Além disso, a partir de 2021, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE) dará dado início à construção de quadras de grama sintética nos 22 municípios acreanos.

E não são quaisquer quadras. A grama terá monofilamento, com tratamento contra raios ultravioleta e sistema de amortecimento. Seu tamanho será de 19 por 15 metros, totalizando 285 metros quadrados. As arquibancadas terão assentos reforçados, os painéis serão de aço carbono com tampa de proteção e as estruturas terão garantia de cinco anos.

De acordo com o secretário Mauro Sérgio Cruz (SEE), um dos principais incentivadores para que as escolas do Estado tenham uma estrutura esportiva de qualidade, o contrato com a empresa vencedora da licitação está sendo homologado e nos próximos dois anos, 50 quadras serão construídas.

“Essas quadras estarão espalhadas por todos os municípios acreanos, desde Rio Branco até Santa Rosa, de Santa Rosa a Assis Brasil, de Assis Brasil a Marechal Thaumaturgo e isso faz parte de uma política de estado promovida pela Secretaria de Educação”, afirmou.

De acordo com o secretário, o incentivo à prática esportiva é uma forma de manter a assiduidade do aluno. “A gente sabe que o esporte atrai e nada melhor do que manter o aluno dentro da escola, estudando, aprendendo, realizando práticas esportivas, pois quanto mais for interessante a escola para o aluno, menos ele cairá na tentação de abandonar os estudos”, garante.

O próprio governador Gladson Cameli, garante o secretário, é o principal entusiasta desse projeto que é incentivar a prática esportiva no ambiente escolar. “É uma ação que próprio governador Gladson Cameli apoia e por isso essas quadras fazem parte dessa política estadual de incentivo ao esporte”, disse.

Comentários