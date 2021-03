Pelo menos oito pacientes internados com infecção do novo coronavírus no Acre estão aguardando a chegada de uma aeronave para serem transferidos a outras cidades, onde darão continuidade ao tratamento intensivo contra a Covid-19.

Destes, dois pacientes já estão com leitos regulados para transferência para a cidade de Cruzeiro do Sul. Outros seis pacientes também já estão com leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) regulados pelos Sistema Único de Saúde (SUS) para transferência via Força Aérea do Brasil (FAB).

Os seis pacientes devem ir para a cidade de Manaus, que também aguarda. também a chegada da aeronave.

“O Estado segue confiante na ajuda do Governo Federal e demais estados como Amazonas”, informou o governo do Acre por meio do boletim epidemiológico de Saúde da Covid-19, divulgado neste domingo (14).

O Acre confirmou mais 288 casos de infecção por coronavírus neste domingo e mais seis mortes pela doença.

