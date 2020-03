Inscrições para seleção começaram na segunda-feira (16). Nove cidades do Acre têm vagas disponíveis para seleção.

Por G1 AC — Rio Branco Para atuar nas ações de precaução e combate ao novo coronavírus, o Acre deve receber reforço na área da saúde. De acordo com o edital emergencial divulgado pelo Ministério da Saúde, na quinta-feira (12), o Acre tem 41 vagas disponíveis para o Programa Mais Médicos.

As inscrições para seleção iniciaram na segunda-feira (16). São, ao todo, 5,8 mil vagas para médicos de todo Brasil com registro no Conselho Regional de Medicina (CRM). A lista informada pelo Ministério da Saúde são de municípios elegíveis para renovação do programa e abertura de novas vagas. Para que a vaga possa ser aberta, o gestor de cada um dos municípios listados precisa aderir ao programa e informar quantas vagas vai querer entre as disponibilizadas pelo governo federal. O Acre não tem casos confirmados e nem suspeitos de Covid-19. Cinco casos suspeitos foram descartados após exames darem negativo no domingo (15). Outros três casos da doença também já haviam sido descartados no último dia 10. Nesta terça-feira (17) o governador Gladson Cameli decretou situação de emergência no estado. _______________ Das vagas elegíveis no Acre, 31 são destinadas para a capital acreana, Rio Branco. As demais são distribuídas entre as cidades de Acrelândia (1), Assis Brasil (1), Brasiléia (2), Cruzeiro do Sul (1), Manoel Urbano (1), Sena Madureira (1), Tarauacá (1), Xapuri (1) e o Distrito Sanitário Especial Indígena Alto Rio Purus (1).

_______________ A coordenação dos Mais Médicos no Acre informou que ainda não foi notificada do edital, que a demanda é tratada diretamente com a Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre). O Ministério da Saúde anunciou, na quinta-feira (12), o chamamento de profissionais pelo programa para preenchimento de 5,8 mil vagas médicas em 1.864 municípios.

O edital prevê a renovação da adesão dos municípios partícipes elegíveis com vigência de contrato somente de um ano. Para garantir a contratação de todos esses profissionais, o Ministério da Saúde vai investir R$ 1,2 bilhão.

Inscrições

As inscrições para seleção devem ser realizadas exclusivamente pela internet, através do site de sistema de gerenciamento de programas. No ato de inscrição, o médico deverá preencher formulário eletrônico com os dados solicitados e prestar declarações que ficarão registradas no termo de aceite, além da indicação do número do registro profissional emitido pelo CRM, endereço domiciliar, endereço eletrônico (e-mail) e telefone.

A remuneração será de R$ 12 mil e o contrato terá duração de 1 ano. A expectativa é que os médicos comecem a atuar nos municípios no início de abril.

Os médicos com inscrição concluída deverão acessar o SGP, por meio do endereço do programa, nos prazos constantes no cronograma para proceder a indicação de municípios/dsei e/ou distrito federal para atuação, sob pena de exclusão do chamamento público, devendo obedecer aos procedimentos descritos no presente edital, estando cientes, inclusive, quanto às regras de classificação e desempate.

