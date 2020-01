Uma guarnição de salvamento foi acionada para atender ocorrência de acidente de trabalho.

Tratava-se de um trabalhador, identificado por José, de um estabelecimento comercial (açougue) localizado na estrada do Calafate. No local, os Bombeiros Militares averiguaram que o trabalhador havia prendido os dedos da mão esquerda (médio e anelar) em uma máquina de “amaciar” carne, e estava com fortes dores e sangramento, porém permanecia de pé ao lado do instrumento.

Dada as particularidades do objeto (de aço maciço), foi necessário o uso de cunha hidráulica e serras elétricas.

Durante o atendimento, que durou cerca de 30 minutos, ele recebeu medicação intravenosa para analgesia.

Após a soltura definitiva do membro, a vítima foi conduzida ao Pronto Socorro, para a remoção, através de procedimentos cirúrgicos, do segundo cilindro que ficara cravado no membro, sem a possibilidade de ser retirado no local.

Ao chegar no local, os bombeiros verificaram que o homem estava com os dedos médio e anelar da mão esquerda presos na máquina. Segundo o major Cláudio Falcão, dos bombeiros, o trabalhador sentia fortes dores e estava com sangramento intenso na mão, mas permanecia de pé ao lado do instrumento.

Após os bombeiros conseguirem tirar um dos cilindros que estava preso na mão do homem, ele foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o pronto-socorro de Rio Branco. O trabalhador ainda deve passar por procedimento cirúrgico para a remoção do segundo cilindro que ficou cravado no membro.

“O trabalho foi bastante delicado e durou cerca de 30 minutos, porque a gente não pode agravar o estado da vítima. Foi necessário o uso de cunha hidráulica e serras elétricas. A máquina era de aço maciço, muito escorregadio e de difícil trabalho. Eram dois cilindros, um nós conseguimos remover e o outro estava cravado na parte óssea dele”, disse Falcão.

Comentários