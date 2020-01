No final da tarde desta sexta-feira, dia 17, foi registrado nas cidades de Brasiléia e Epitaciolândia, acidente envolvendo carros e moto, onde registrou inicialmente, apenas ferimentos leves e danos materiais.

O primeiro a ser registrado, aconteceu na BR 317 sentido Epitaciolândia/Xapuri, no km 6, próximo ao polo moveleiro. O acidente foi presenciado pelo jornalista Almir Andrade e sua esposa, quando iam para casa, que é localizada próximo.

Segundo foi relatado pelo jornalista, ele estava dirigindo normalmente quando e quando se aproximava dos quebra-molas, percebeu que o veículo VW/Gol, se aproximava em alta velocidade e ficou temeroso que batesse em sua traseira.

Foi quando passou ao seu lado, e foi de encontro a outro veículo que estava à frente, um Citroen/C4, batendo em sua traseira. No impacto, o VW teve sua frente totalmente destruída e ficou atravessado na estrada.

O motorista do VW/Gol, Alcimar Gomes Ferro (35), identificado pelos socorristas dos Bombeiros, apresentava sintomas de embriagues alcoólica, teria se ferido na boca. O carona, bateu o peito e a cabeça no painel, sofrendo um corte.

No carro Citroen, o motorista nada sofreu, mas o carona apresentava suspeita de um deslocamento em um de suas clavículas e reclamava de dores. Os três foram levados para o hospital, onde receberam atendimentos e ficaram em observação e serem liberados depois.

Poucos minutos depois, na Avenida Manoel Marinho Montes, um motociclista se chocou contra um veículo quando o mesmo cruzava a avenida quase em frente ao Armazém Paraíba.

Imagens de segurança mostra o momento da batida. O jovem que pilotava a moto, passou por cima do veículo no momento do impacto e apesar da violência da batida, nada sofreu de grave, ficando apenas com pequenos hematomas pelo corpo.

Não se o nome do casal que estava no carro que estavam com um bebê dentro, juntamente com o condutor da moto. O motociclista também foi levado para o hospital, onde foi examinado e ficaria em observação para depois ser liberado.

O casal ficou no local a espera da equipe de trânsito, que iriam colher as versões dos envolvidos. O carro e a moto sofreram danos materiais.

