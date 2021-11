Acidente gravíssimo na BR-317 deixa dois mortos e cinco feridos, entre eles três crianças

Um acidente de trânsito com 2 vítimas fatais foi registrado na BR-317, no Acre. Além das vítimas fatais, mais cinco pessoas ficaram gravemente feridas. O Corpo de Bombeiros foi acionada para retirar as vítimas das ferragens.

O acidente ocorreu após uma colisão entre um veículo de passeio e uma caminhonete. Três crianças estão entre os feridos. Até o momento, a Polícia Rodoviária Federal não divulgou as identidades das vítimas.

Segundo relato de testemunhas, o condutor da caminhonete iria entrar em uma propriedade rural, quando fez a conversão e não viu o veículo que seguia sentido Rio Branco.

Os corpos das vítimas fatais foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML).

Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) conduziram as demais vítimas para o Pronto Socorro de Rio Branco.

Informações do G1, colhidas pela repórter Iryá Rodrigues, relatam que “entre as vítimas feridas estão uma mulher de 44 anos, que teve fratura exposta de perna direita; uma criança de 6 anos, que teve trauma abdominal, escoriação e fratura de clavícula; outra criança de 8 anos, com sangramento transvaginal e escoriação na face; além de um menino de 11 anos que teve fratura exposta na perna direita e escoriação. O motorista da caminhonete também foi socorrido”.