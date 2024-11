Acidente grave na Avenida Brasil deixa motociclista ferido em Sena Madureira

Imagens de Câmeras de segurança de segurança mostram que o veículo, um Fiat Palio, invadiu a preferencial, levando o motociclista a colidir em cheio na lateral do carro.

Com Yaco News

Um grave acidente envolvendo uma motocicleta e um veículo de passeio deixou um motociclista ferido na tarde desta terça-feira (19) em Sena Madureira. A colisão ocorreu por volta das 17h na Avenida Brasil, próximo à Escola de Ensino Médio Dom Júlio Mattioli.

Imagens de Câmeras de segurança particular mostram que o veículo, um Fiat Palio, invadiu a preferencial, levando o motociclista a colidir em cheio na lateral do veículo.

Informações preliminares, relataram que o condutor da motocicleta foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado ao Hospital João Câncio Fernandes. Seu estado de saúde inspira cuidados.

Ainda não há informações precisas sobre as circunstâncias do acidente, imagens indicam que a invasão da preferencial pelo Palio foi a causa da colisão. Agentes do Departamento Municipal de Trânsito estiveram no local para controlar o tráfego e realizar a perícia. A Polícia Civil investigará as causas do acidente e utilizará as imagens como prova.

Equipe de reportagem do site Yaco News segue acompanhando o caso e trará novas informações a qualquer momento.

Veja vídeo:

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários