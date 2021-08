Motociclista tenta fazer ultrapassagem proibida e sofre acidente grave em Epitáciolandia

O acidente aconteceu por volta das 9:00 hrs da manhã desta quinta-feira (19)na avenida Santos Dumont, no centro do município de Epitaciolândia, onde deixou o motociclista gravemente ferido, sendo necessário o encaminhamento ao Hospital Regional de Brasiléia. O jovem não identificado dirigia uma moto modelo Kyngo, de origem boliviana, placa NF-4586, quando se chocou contra um carro modelo Fiat/Argo, placas QLX-8196.

De acordo com o vídeo de segurança de um dos comércio local, que registrou o momento exato do acidente, o motociclista dirigia em alta velocidade e, ao tentar ultrapassar o veiculo que estava prestes a fazer retorno em local proibido na avenida, chocou-se de forma violenta no automóvel.

O motociclista tentou ultrapassar em um local proibido, tendo em vista que o mesmo invadiu a área reservada para ciclistas para fazer a ultrapassagem.

Veja o vídeo no momento do acidente:

O Detran esteve no local para fazer os procedimentos cabíveis e tomar conhecimento do local. A Unidade de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), também esteve no local para recolher o jovem e encaminha-lo ao Hospital Regional de Brasiléia.

O jornal OAltoAcre tentou buscar informações atuais do motociclista no Hospital Regional de Brasiléia mas, não obteve êxito sobre a atual situação do paciente e de sua identificação.

ATENÇÃO! IMAGENS FORTES