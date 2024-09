Acidente durante corrida de Motocross em Cobija: Pedestre e atingido em festividades dos 86 Anos do Departamento Pando

Os cinco municípios com maior produção de castanha são Xapuri (2.005 toneladas), Brasiléia (1.628 toneladas), Rio Branco (1.600 toneladas), Sena Madureira (1.580 toneladas) e Epitaciolândia (1.019 toneladas).

Com IBGE

O município acreano de Xapuri consolidou-se como o terceiro maior produtor de castanha do Brasil em 2023, de acordo com a Pesquisa da Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura (PEVS) publicada nesta quinta-feira, 26, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A pesquisa fornece informações sobre produtos do extrativismo vegetal e da silvicultura no estado. Conforme os dados, o Acre, em 2023, registrou um valor total da Produção da Extração Vegetal de R$ 113,8 milhões, apresentando um recuo de 7,6% em relação aos R$ 123,1 milhões obtidos em 2022.

A principal razão para essa queda foi a redução na extração de madeira em tora manejada. Os três principais produtos da extração vegetal no Acre em 2023 foram a castanha-do-Pará, que representou 58% do valor de produção, seguida pela madeira em tora (17%) e o látex coagulado (11,5%). Juntos, esses produtos compuseram cerca de 86% do valor total da produção.

No grupo de produtos alimentícios, a castanha teve uma produção total de 9.474 toneladas, o que representa um crescimento de 3,6% em relação a 2022, com um preço médio de R$ 6,96/kg.

Esse aumento reflete a recuperação do mercado no período pós-pandemia e as mudanças decorrentes do início da guerra.

Os cinco municípios com maior produção de castanha são Xapuri (2.005 toneladas), Brasiléia (1.628 toneladas), Rio Branco (1.600 toneladas), Sena Madureira (1.580 toneladas) e Epitaciolândia (1.019 toneladas).

Açaí, borracha e madeira

Em 2023, a produção de açaí alcançou 4.031 toneladas, apresentando um recuo de 9% em comparação ao ano anterior. Apesar da queda na extração, o valor da produção aumentou em 2,6%, alcançando R$ 6,4 milhões, devido ao aumento nos preços. Os municípios que mais produziram açaí foram Feijó (1.500 toneladas), Cruzeiro do Sul (308 toneladas), Tarauacá (260 toneladas), Marechal Thaumaturgo (234 toneladas) e Mâncio Lima (212 toneladas).

No grupo de borrachas, o látex coagulado (Hevea) gerou R$ 13,1 milhões em 2023, representando 11,5% do valor total da produção, com um preço médio de R$ 17,5/kg e 751 toneladas exploradas. O pagamento pelos serviços ambientais aos extrativistas de borracha tem contribuído para o crescimento desse setor.

Os principais municípios produtores de borracha foram Xapuri (246 toneladas), Senador Guiomard (148 toneladas), Brasiléia (126 toneladas), Sena Madureira (74 toneladas) e Tarauacá (45 toneladas).

No que diz respeito à madeira, houve uma queda acentuada no valor de produção, que recuou 56%, passando de cerca de R$ 43 milhões em 2022 para R$ 19 milhões em 2023.

Esse declínio foi causado pela redução significativa no volume explorado, com um total de 172.486 m³ em 2023, uma queda de 58% em comparação ao ano anterior. Os cinco municípios que mais produziram madeira em tora foram Feijó (44.195 m³), Bujari (23.900 m³), Rio Branco (20.621 m³), Tarauacá (19.274 m³) e Sena Madureira (18.465 m³).

Xapuri – a 3ª maior produção de castanha do país

A Castanha encerrou 2023 com produção total de 9.474 toneladas, crescimento 3,6% em relação a 2022, com preço médio R$ 6,96/kg, crescente desde 2020 quando atingiu seu nível mais baixo.

A pesquisa revelou que essa expansão faz parte de um período de recuperação do mercado pós-pandemia e início da Guerra.

Os 5 municípios com maior produção são Xapuri (2.005), Brasiléia (1.628), Rio Branco (1.600), Sena Madureira (1.580) e Epitaciolândia (1.019).

Além disso, Xapuri é o município com a terceira maior produção nacional de castanha no Brasil em 2023, estando logo atrás de Oriximiná (PA) e Óbidos (PA).

