Acidente de transito termina em morte de senhora de 61 anos em cobija

O acidente aconteceu neste sábado, 31de julho, informações da imprensa local relatam que um veiculo de carga denominada Volqueta, vinha no sentido da Natura Verde, na Av. 27 de Maio quando aparentemente apresentou problemas mecânicos e se chocou contra um mototaxista que passava pelo local. Na garupa, estava a idosa Sabina Machaca, vitima fatal do acidente. Em seguida a Volqueta também se colidiu com outro veiculo.

Sabina Machaca de 61 anos, de nacionalidade Boliviana, ainda chegou a ser socorrido por médicos locais e foi encaminhada para o Hospital Roberto Galindo juntamente com o condutor da moto, mas devido as leões causadas no momento do impacto entre três veículos, a idosa não resistiu e foi a óbito.

Até o momento, não se sabe a identidade do Moto Taxista e do condutor da Volqueta.

Veja imagens no momento do acidente:

Com informações de Kikenavalaperiodista