Ação integrada das forças de segurança prendem homem em posse de droga e armas em Plácido de Castro

Por Edemilson Santos

A busca da excelência no uso de recursos públicos é uma característica marcante da atual gestão do governo do Acre. Isso pode ser percebido pela avaliação do Índice de Desempenho na Gestão das Transferências Discricionárias e Legais da União (IDTRU-DL), onde o Acre se destacou mais uma vez, passando, desta vez, da quinta para a terceira posição nacional na atual avaliação do IDTRU-DL, ficando atrás apenas dos estados do Paraná e Santa Catarina, sendo ainda o estado com melhor desempenho entre os sete da Região Norte, com 73,56 pontos.

O IDTRU-DL avalia a qualidade da gestão dos processos de proposição, execução e prestação de contas dos instrumentos (convênios e contratos de repasse) operacionalizados na Plataforma +Brasil, a qual disponibiliza o Painel de Indicadores, que é a ferramenta utilizada pelo Ministério da Economia para fazer a avaliação permanente do desempenho dos recebedores de recursos federais.

O IDTRU-DL avalia 12 critérios, que compreendem percentuais de sucesso das propostas, celeridade na execução financeira, desempenho em custos e prazos, entre outros aspectos inerentes à gestão de recursos.

“Sabemos que sempre temos o que melhorar nos processos da gestão pública, e diversos são os desafios, mas nesse momento, em que o Acre alcança a 3ª posição nacional no ranking de desempenho, podemos celebrar esse extraordinário resultado, que evidencia o esforço das equipes dos órgãos e entidades do governo do Acre na aplicação correta das ferramentas de planejamento, execução, monitoramento e avaliação da gestão de recursos”, destacou Kelly Cristina Lacerda, secretária adjunta de Planejamento, da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag).

A secretária falou ainda do processo de organização administrativa. “Podemos também reconhecer que nos últimos 4 anos houve um salto de qualidade na organização e estrutura administrativa e técnica governamental acreana, fato que está contribuindo efetivamente para a promoção do desenvolvimento socioeconômico do estado e melhoria dos serviços prestados à população”, assegura.

A visualização do IDTRU-DL no Painel de Indicadores é disponível para qualquer cidadão, e pode ser acessado pelo link abaixo:

https://clusterqap2.economia.gov.br/extensions/painel-indicadores/painel-indicadores.html

