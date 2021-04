Uma ação rápida após investigações, equipes do Gefron e Polícia Militar do Acre, impediram que um veículo chegasse até a fronteira com a Bolívia, quando abordaram uma pick-up que já se encontrava nos limites do município de Epitaciolândia, próximo ao meio-dia deste domingo, dia 11.

Segundo foi apurado, teria acontecido uma primeira abordagem dentro dos limites do município de Capixaba. Dois suspeitos passaram a demonstrar nervosismo que chamou atenção, mas, após averiguação preliminar, os mesmos foram liberados para continuar viajem para a fronteira.

Não satisfeitos e desconfiados, foi passado informações ao comando da PM na fronteira, que deslocou uma nova equipe para interceptar o veículo para uma nova averiguação. Ao serem parados, ainda teriam tentado fugir para dentro do mato, sendo alcançados e detidos.

Foi quando averiguaram no sistema nacional, que um dos suspeitos portava documento de habilitação falsa e após outra entrevista, este confessou que estaria levando a caminhonete para o lado boliviano e que receberia uma quantia pelo serviço. Já o veículo, seria trocado por drogas e armas para ser entregue a grupos criminosos na capital.

Após mais vistorias, outros documentos pessoais falsos foram localizados. Foi levantado que a dupla não é acreana. Um é natural do estado de Minas Gerais e o outro é da Bahia, podendo estar ligados a grupos criminosos envolvidos com assaltos de banco e tráfico de drogas.

Os dois foram conduzidos para a delegacia de Epitaciolândia, onde seriam ouvidos e posteriormente, apresentados ao judiciário para os procedimentos cabíveis ao caso.

