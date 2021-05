Ação conjunta da Polícia Civil de Xapuri e apoio da Polícia Militar, prendem mandante de roubo com morte

Na manhã desta quinta-feira, 13 de maio, policiais da Delegacia de Polícia Civil de Xapuri, sob o comando do Delegado Gustavo Neves, por meio da equipe de investigação chefiada pelo inspetor Eurico Feitosa, prendeu o principal suspeito de ser o mandante do roubo que culminou com a morte de um dos assaltantes na cidade de Xapuri.

Policiais Civis, com o apoio da Polícia Militar, cumpriram o mandado de prisão requerido pelo Delegado Gustavo Neves, expedido pelo juiz da comarca do município, com base nas provas coletadas durante as investigações.

Segundo investigações o homem é suspeito de ser o mandante do roubo ocorrido na zona rural de Xapuri no mês de abril de 2021 que terminou com a morte de um dos assaltantes ferido por disparos de arma de fogo. O corpo de Marlan, vulgo Fodinha, foi encontrado na mata nas proximidades do local onde ocorreu o roubo com sinais de perfuração na testa.

Na época, Marlan Ferreira Jacó, de 23 anos, que estava desaparecido a dois dias. Foi registrado no Boletim de Ocorrência (B.O.), que a vítima estava na companhia de outros suspeitos, onde teriam praticado um roubo.

Duas hipóteses foram levantadas inicialmente, de que na hora da partilha, a vítima teria sido assassinado pelos comparsas que em seguida esconderam o corpo. A outra, seria de um suicídio com arma de fogo.

O suspeito foi preso e conduzido para a delegacia do Município, onde seria ouvido pelo delegado titular, para depois ser apresentado ao judiciário e posteriormente, transferido ao presídio na Capital, ficando à disposição da Justiça.

