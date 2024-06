‘A quantidade de lesões demonstrou a raiva contra a vítima”, diz delegado após prisão de feminicida

As investigações, também foi cumprido um mandado de busca e apreensão em uma residência, onde foi localizada a motocicleta supostamente utilizada no dia do crime.

Em uma coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira, 13, a Polícia Civil do Acre (PCAC) esclareceu a prisão do suspeito de feminicídio contra Ketilly Soares, ocorrido no último sábado, 9. O delegado Pedro Paulo Buzolin, responsável pelo caso, forneceu detalhes sobre a investigação e a prisão do acusado.

De acordo com Buzolin, uma equipe da PCAC foi imediatamente ao local do crime para coletar as primeiras provas e indícios. A partir dessas evidências, surgiu a tese de feminicídio, considerando a gravidade das lesões sofridas por Ketilly Soares, que indicavam um crime passional caracterizado por raiva intensa contra a vítima.

“A quantidade de lesões sofridas por Ketilly demonstrou a raiva em desfavor dela, o que normalmente caracteriza crimes passionais. Após identificar o companheiro da vítima, a polícia coletou seu depoimento, que levantou fortes suspeitas sobre sua autoria no crime. Consequentemente, foi solicitada a prisão preventiva do suspeito”, afirmou o delegado.

A representação pela prisão preventiva foi acatada pelo poder judiciário, com parecer favorável do Ministério Público. Com o mandado em mãos, a PCAC iniciou a busca pelo suspeito, que se entregou na noite de quarta-feira, 12, na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), acompanhado por seu advogado.

Durante as investigações, também foi cumprido um mandado de busca e apreensão em uma residência, onde foi localizada a motocicleta supostamente utilizada no dia do crime. A prisão do suspeito marca um passo importante na busca por justiça para Ketilly Soares e reforça o compromisso da PCAC em combater a violência contra a mulher.

A Polícia Civil do Acre continua investigando do caso. O delegado Buzolin enfatizou a importância de denúncias e a colaboração da comunidade para o enfrentamento dos crimes de feminicídio.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários