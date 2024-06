Empresário flagra roubo em loja de iPhones, mata um bandido e deixa outro baleado

Com o auxílio do cão policial Thor, a equipe encontrou um recipiente contendo mais Skunk, um rádio comunicador, balanças de precisão e dinheiro oriundos da venda do entorpecentes.

Sandra Assunção

Em operação conjunta, a Polícia Militar e o Grupo Especial de Fronteira- Gefron apreenderam nesta quarta-feira, 12, 300 gramas de maconha do tipo skunk em um Ramal no município de Mâncio Lima. Ontem, 11, uma apreensão, também de maconha, aconteceu no Trapiche do Bairro da Lagoa, em Cruzeiro do Sul.

Em Mâncio Lima, quando as equipes realizavam patrulhamento nos ramais, um indivíduo empreendeu fuga pela mata, abandonando uma mochila onde estavam os 300 gramas de maconha do tipo skunk. O material ilícito foi encaminhado para a Delegacia de Polícia para demais atos investigativos.

Na terça-feira, 11, em Cruzeiro do Sul, o Grupo Giro da Polícia Militar prendeu em flagrante delito um indivíduo comercializando entorpecentes no Trapiche da Lagoa. Com ele foram apreendidos uma pequena quantidade de Skunk e dinheiro. Em uma casa, com o auxílio do cão policial Thor, a equipe encontrou um recipiente contendo mais Skunk, um rádio comunicador, balanças de precisão e dinheiro oriundos da venda do entorpecentes. O traficante que não teve o nome divulgado, foi levado para a Delegacia de Polícia Civil para lavratura do flagrante.

