Pedro Longo faz apelo aos pais para vacinação contra a poliomielite

Durante sessão ordinária desta terça-feira (11) na Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), o deputado Pedro Longo (PDT) fez um apelo aos pais e mães para que levem suas crianças para serem vacinadas contra a poliomielite. Em seu discurso, o parlamentar ressaltou a importância da vacinação e a preocupante baixa de adesão à campanha.

“Venho nesta data de hoje fazer aqui um apelo aos pais, às mães das nossas crianças. Nós estamos no meio de uma campanha de vacinação contra a poliomielite e os dados que estão sendo apresentados pelos responsáveis da área da saúde são muito preocupantes”, iniciou Longo.

O deputado destacou que ainda há 59 mil crianças acreanas na faixa etária para receber a vacina, mas que não foram levadas às unidades básicas de saúde. “Nós temos ainda todas essas crianças acreanas que estão na idade e estão a tempo de receber aquela famosa gotinha que protege contra a poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, e que ainda não foram levadas às nossas unidades básicas de saúde,” alertou.

Longo expressou sua preocupação com a possibilidade de retorno do vírus, que, embora não esteja circulando atualmente no país, não está extinto e representa um grande perigo. “Isso traz uma grande preocupação porque, embora nesse momento o vírus não esteja circulando no país, mas é um vírus que não está extinto e que traz situações de perigo muito graves para as nossas crianças.”

O parlamentar compartilhou sua experiência pessoal como vítima da poliomielite para ilustrar a gravidade da doença. “Eu sou um sequelado da poliomielite, passei boa parte da minha infância em hospitais fazendo cirurgias. Eu sei a gravidade que essa doença pode atingir. Podendo, inclusive, em casos mais graves, além das deformidades, levar a óbito.”

Longo enfatizou a importância de não se deixar levar por ideias negacionistas e reforçou a necessidade de proteger as crianças. “A tribuna desta Casa é muito poderosa. Daqui saem as notícias, daqui nós pautamos também a imprensa e a sociedade para que os pais e as mães não se deixem levar por ideias negacionistas, não deixem de dar proteção para às suas crianças.”

O deputado fez um apelo final, lembrando a todos da disponibilidade das vacinas nas unidades de saúde e a importância de seguir o calendário de vacinação. “Essa vacina é extremamente importante e seria muito ruim. Por exemplo, o que aconteceu recentemente com a vacina da gripe, tendo que ser destruídas as doses porque não se atingiu todo aquele público que era esperado e que poderia estar recebendo. Eu tenho certeza que nenhum pai, que nenhuma mãe deseja que o seu filho sofra desse risco. Então é importante que efetivamente esse calendário seja cumprido. O público-alvo são todas as crianças até 5 anos e a vacina está disponível em todas as unidades básicas de saúde de Rio Branco e também dos municípios do interior. Fica aqui o meu apelo à sociedade acreana.”

Texto: Andressa Oliveira

Foto: Sérgio Vale

