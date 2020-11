Luciano Tavares

A 10 dias da votação do 1º turno das eleições municipais, o governador Gladson Cameli intensificou sua presença na campanha da candidata à reeleição, a prefeita Socorro Neri (PSB). Virou uma espécie de cabo eleitoral número um da prefeita e comparece às principais reuniões de Neri sempre acompanhado de assessores, do coronel Ulysses Araújo, do ex-deputado Ney Amorim e de Moisés Diniz, uma espécie de guru palaciano.

Neste quarta-feira, 4, Cameli foi à reunião com os coordenadores das escolas da rede municipal de ensino. Ao lado da candidata do PSB, o chefe do Palácio pediu votos para ela e disse que se preocupa com os próximos quatro da Capital. “Um momento para reafirmamos nosso compromisso com Rio Branco e com cada um que decidiu apoiar a candidatura da nossa prefeita Socorro Neri e do vice Eduardo Ribeiro. Vamos juntos reeleger a nossa prefeita pelo bem de Rio Branco. Socorro Neri, a minha prefeita”, disse o governador.

Na tarde do domingo passado, com a presença de Socorro Neri, Cameli reuniu no Afa Jardim, dezenas de candidatos a vereador, parlamentares e dirigentes dos partidos que sustentam a candidatura da prefeita e reforçou o pedido de apoio à reeleição dela.

Mais cedo no mesmo dia, o governador caminhou com a prefeita pelo bairro Preventório, sentou na calçada de uma pracinha e conversou com alguns dos moradores do local. Gladson faz questão sempre de repetir quando pede votos e se refere a Socorro Neri: “É a minha prefeita”.

