“A carreta ambiental desburocratiza e potencializa ações para o agro no Acre” disse Vanda Milani

“A carreta ambiental desburocratiza e potencializa ações para o agro no Acre” disse a deputada Vanda Milani. Ela participou na manhã desta sexta-feira (8) do lançamento pelo governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Políticas Indígenas, do projeto Carreta Ambiental, no município de Plácido de Castro, no Abunã.

“O trabalho de educação ambiental desse projeto será um divisor de águas para a política de meio ambiente do Acre. O governador Gladson Cameli pediu ao secretário Israel Milani que desburocratizasse o licenciamento ambiental para acelerar as ações do agronegócio. E esse desafio saiu do papel. Hoje investimos R$ 1,5 milhão em educação ambiental e regularização, aproximando ainda mais o estado do setor produtivo”, acrescentou a deputada.

Para a parlamentar, o Acre é um dos estados que menos polui no Brasil, demonstrando que a população possui consciência quanto as boas práticas ambientais. Ela afirmou que essa é uma oportunidade de os produtores se legalizarem quanto aos ativos e passivos ambientais através dos programas de regularização. Considerada madrinha do município, ela participou da primeira feira da agricultura familiar desenvolvida pela prefeitura e ao lado do prefeito Camilo Silva, se comprometeu em continuar incentivando o setor.

“Já está na conta do município cerca de R$ 400 mil para aquisição de calcário. Nós vamos continuar investindo na potencialização da agricultura e incentivando o pequeno produtor, aquele que leva a verdura, a hortaliça, a macaxeira até a nossa mesa de forma saudável. Homens de coragem que têm fé e vivem do cultivo da terra”, comentou.

A carreta ambiental é uma emenda da deputada Vanda Milani em parceria com o governo do Acre. A segunda edição do projeto ocorrerá no próximo dia 14, no município de Assis Brasil. Dia 20, o evento acontece na cidade de Brasileia. Ao todo, 13 cidades receberão a caravana.

“Estamos levando consciência ambiental aonde é urgente à conservação, como é o caso de Plácido de Castro que é uma das cidades mais devastadas do Baixo Acre, mas, também, com as parcerias, garantindo infraestrutura e tornando mais acessível os programas que remetem à produtividade com sustentabilidade envolvendo os que mais precisam da mão amiga do estado”, concluiu a deputada.