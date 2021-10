Três acidentes envolvendo motos e carros são registrados na fronteira

Os agentes de trânsito do 6º Ciretran e Bombeiros tiveram o dia agitado nesta quinta-feira, dia 7, para atender acidentes de trânsito nas cidades de Brasiléia e Epitaciolândia no decorrer do dia.

Dois primeiros foram registrados na cidade de Brasiléia. O primeiro registrado no início da Avenida Rui Lino, quando um entregador ao acessar a avenida saindo da ponte metálica, não teria conseguido controlar o veículo que puxava uma carroça com galões de água, indo se chocar contra um veiculo causando danos materiais.

Ninguém saiu ferido e o condutor da moto se comprometeu em arcar com os prejuízos. Já na avenida Manoel Marinho Montes, parte alta da cidade, outro incidente envolvendo moto e dois carros também foi registrado.

Neste, foi relatado que um motorista que conduzia um veículo modelo Fiat/Strada, bateu em uma moto e uma caminhonete VW/Amarok, deixando danos e em seguida fugiu do local tomando rumo ignorado.

O condutor da moto modelo Honda que saiu ileso, teve um grande prejuízo já que teve a guidom arrancado com a suspensão e roda, já a caminhonete teve a porta amassada. Logo depois uma equipe do Corpo de Bombeiros do 5º Batalhão se deslocou até o km 6 da BR 317, sentido Epitaciolândia/Xapuri, onde havia ocorrido um acidente envolvendo duas motos.

No local, foi encontrado duas motos que haviam se chocado e estavam na margem da BR. Os condutores estavam fora de perigo, sendo que apenas um apresentava pequena escoriações pelo corpo, mas recebeu os primeiros socorros no local e conduzidos ao hospital, onde foi atendido e seria liberado momentos depois.