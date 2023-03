A 3ª fase das quartas de final da Copa Verde, será disputada nesta semana entre Princesa dos Solimões e Paysandu

Por Gabriel Freire

Na manhã desta segunda-feira, 6, o governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), representado pelo presidente da autarquia, Petronio Antunes, reuniu-se com o Senador da República Márcio Bittar e prefeitos de Bujari, Senador Guiomard, Porto Acre, Plácido de Castro e Rio Branco, para anunciar a destinação de 50 milhões para construção de pontes em concreto nos ramais.

Na reunião, o senador Márcio Bittar (União Brasil) anunciou a garantia de R$ 50 milhões para a construção de pontes em concreto em ramais da zona rural. O recurso foi obtido por ele no Orçamento Geral da União (OGU) e destinado ao governo do Acre por meio do Deracre.

“Mais um encontro de trabalho deste órgão que tem desenvolvido um trabalho que tem beneficiado as pessoas que vivem na zona rural e hoje estamos anunciando aos prefeitos, o envio de recursos para construção de pontes em concreto”, destacou o senador.

No encontro, Petronio Antunes agradeceu ao senador Márcio Bittar pela destinação dos recursos para o Estado e frisou o compromisso do governador Gladson Cameli em atender os prefeitos bem como de levar para as famílias mais acesso e trafegabilidade nos ramais.

“Quero destacar o protagonismo do governador Gladson Cameli e do Senador Márcio Bittar que tem desempenhado papel importante em apoio aos prefeitos e também na vida das famílias acreanas que necessitam de melhorias”, enfatizou o presidente do Deracre.

Petronio falou que a reunião de trabalho serviu para que os prefeitos definissem os locais prioritários de onde serão construídas as pontes pré-moldadas.

“São pontes que podem ser construídas em 5 dias, que melhoram a drenagem nos ramais e deve atender o maior número de pessoas e os prefeitos estão presentes para definir os locais que mais necessitam de obra”, disse.

Na ocasião, estiveram presentes o prefeito de Porto Acre, Bené Damasceno, o prefeito, João Edvaldo Teles de Lima (Padeiro), o prefeito de Plácido de Castro, Camilo da Silva, a prefeita de Senador Guiomard, Rosana Gomes e o secretário de Rio Branco de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), Cid Ferreira.

