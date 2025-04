5ª Edição da Feira do Peixe começa com fartura de pescado em Cruzeiro do Sul

O evento é resultado de uma colaboração entre várias instituições, conforme ressaltou o secretário de Agricultura, Pesca e Abastecimento

assessoria

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul iniciou oficialmente a 5ª Edição da Feira do Peixe nesta terça-feira, 15, no Mercado do Agricultor com expectativa de comercialização de mais de 7 toneladas de pescado. O prefeito Zequinha Lima marcou presença na abertura do evento.

Com as tendas montadas, e espaço amplo para estacionamento, a feira reúne 21 vendedores de pescados, oferecendo uma variedade de peixes de piscicultura e de rio, com preços que variam entre R$ 15,00 e R$ 28,00 por quilo.

O vendedor Aldemizio Valente, que participa pela primeira vez, compartilhou suas expectativas: “Esperamos que todos os visitantes encontrem o que desejam e que possamos satisfazer a demanda. É um momento importante para valorizarmos a cultura do consumo de peixe, um alimento saudável. Temos aqui pirapitinga, tambaqui e diversas outras opções para agradar a todos”, afirmou.

O evento é resultado de uma colaboração entre várias instituições, conforme ressaltou o secretário de Agricultura, Pesca e Abastecimento, Nildson Moura. “É um momento de celebração e agradecimento a todos os que contribuíram para a realização da feira, especialmente aos nossos parceiros e colaboradores.

O IFAC está presente, ensinando técnicas de defumação e filetagem de peixe, e ofereceremos ainda um petisco especial de bolinho de pirarucu. Agradecemos também a colônia de pescadores, a associação e o sindicato de pescadores, além do Sebrae, que têm sido fundamentais”, destacou.

O prefeito Zequinha Lima enfatizou a relevância do evento para a comunidade. “Essa feira só foi possível porque a Prefeitura fez investimento nos últimos quatro anos, com isso temos aqui 21 pescadores para venderem o peixe, as pessoas do agronegócio e também vendedores de produtos que podem consumidos no local. Temos exposição de motos, exposição de motores, oficinas gastronômicas para que as pessoas também possam aprender a filetar o peixe e tenham orientações básicas sobre como fazer, além disso tem também os restaurantes para quem quiser tomar café, almoçar e jantar”.

Novidades Gastronômicas

Dentre as inovações deste ano, destacam-se dois novos restaurantes: um especializado em peixe assado e outro que oferece uma ampla variedade de pratos, desde opções cozidas até iguarias especiais. Essa iniciativa visa proporcionar uma experiência gastronômica acessível a todos os visitantes.

Competição e Premiações Atrativas

Todos os dias haverá sorteio de brindes para o público. As competições prometem agitar o evento, com prêmios para categorias como o maior peixe de rio, o maior peixe da piscicultura, o melhor lance de tarrafa e a melhor história de pescador. Os prêmios variam entre R$ 250 e R$ 500, além de itens como motores das marcas Honda e Yamaha, totalizando mais de R$ 17 mil em prêmios.

Serviços de Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde também está marcando presença na feira, oferecendo uma variedade de serviços à população. Entre os atendimentos disponíveis estão a vacinação, testes de glicemia e testes rápidos.

Iniciativas de Desenvolvimento na Piscicultura

A prefeitura de Cruzeiro do Sul já assegurou a instalação de 500 tanques de piscicultura na região. Esses tanques são fundamentais para a criação de peixes, e o prefeito Zequinha Lima, destacou: “Fizemos mais de 500 tanques, e distribuímos mais de 600 equipamentos para melhorar o trabalho da agricultura familiar e isso, de certa forma, fortalece para que eles possam produzir muito mais”.

Programação da Feira do Peixe

Nesta terça-feira, 15, teve o início das competições de melhor lance de tarrafa e karaokê, seguindo a programação na quarta-feira, 16, haverá a primeira seleção dos competidores do maior peixe de rio e do melhor contador de histórias.

Haverá também uma Oficina Gastronômica, conduzida pela Professora e Chef de Cozinha Sara Raquel Pontes, do Senai. Na quinta-feira, 17, a competição do maior peixe da piscicultura também será destaque, além da terceira fase da seleção para o melhor contador de histórias e mais uma Oficina Gastronômica. O evento prossegue até sexta-feira, 18, com a final dos concursos.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários