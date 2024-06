53ª Festa da Cerejeira em Flor em Campos do Jordão (SP) oferece imersão na cultura japonesa

A 53ª edição da Festa da Cerejeira em Flor, um dos eventos mais aguardados do inverno em Campos do Jordão (SP), acontecerá nos finais de semana de julho (20, 21, 27 e 28) e agosto (3, 4, 10 e 11), das 9h às 16h, no Parque da Cerejeira. O evento celebra a beleza da florada da cerejeira, árvore símbolo do Japão, e oferece aos visitantes uma imersão na rica cultura japonesa.

O cenário deslumbrante do Jardim Oriental do Parque, tomado pelas cerejeiras floridas, proporciona um ambiente mágico para as diversas atrações do evento.

Além disso, apresentações de artes marciais, como judô e karatê, demonstram a disciplina e a técnica milenar dessas práticas. A música e a dança tradicional japonesa, com os vibrantes tambores taikô e as delicadas danças odori, encantam o público com sua beleza e energia.

Para os fãs da cultura pop japonesa, o 2º Sakura Anime Show, que acontece no dia 27 de julho, promete muita diversão e interação, com concursos de cosplay, exibição de animes e a presença de dubladores e artistas convidados.

O evento conta ainda com um bazar com mais de 30 expositores, oferecendo uma variedade de produtos, desde artesanato e souvenirs típicos até roupas, calçados e artigos de decoração.

Gastronomia

A praça de alimentação oferece uma rica experiência gastronômica, com pratos da culinária japonesa, como sushi, tempurá e yakisoba, e também delícias da Serra da Mantiqueira, como truta, doces caseiros e os famosos chocolates de Campos do Jordão.

A Festa da Cerejeira em Flor é uma realização do Recanto de Repouso Sakura-Home, uma instituição que oferece cuidados a idosos. Toda a renda arrecadada com o evento é revertida para a manutenção da entidade, contribuindo para o bem-estar dos residentes.

Os ingressos custam R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia para jordanenses e idosos), sendo gratuito para crianças até seis anos e idosos acima de 80 anos. O estacionamento no local custa R$ 30 para carros e R$ 60 para vans. Para mais informações sobre a programação completa e outras informações relevantes, acesse o site oficial do evento: https://parquedacerejeira.com.br/

SERVIÇO

O Parque da Cerejeira de Campos do Jordão está localizado à Avenida Tassaburo Yamaguchi, número 2.173, na Vila Albertina.

Abre todos os dias para visitação, das 9h às 16h – menos às terças (manutenção).

Informações pelo telefone (12) 99711 0904 e @parque.da.cerejeira (insta).

