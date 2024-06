Campeonato da Imprensa promovido pelo Sinjac começa no domingo, 30, na sede da AABB, em Rio Branco

Começa neste domingo, 30, a 22ª edição do Campeonato de Futebol Society da Imprensa Acreana, na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), em Rio Branco. A competição é organizada pelo Sindicato dos Jornalistas do Acre (Sinjac) em parceria com a Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), Federação de Futebol (FFAC), Câmara de Rio Branco, na pessoa do presidente Raimundo Neném e do vereador Francisco Piaba.

A abertura será marcada pelo jogo entre as seleções da TV Gazeta e TV A Crítica, às 8h. O segundo jogo, entre Acre News e ASCOM do Governo, será às 09h. A terceira partida será disputada entre TV Acre e AC24h, às 10h. A ASCOM da Prefeitura de Rio Branco jogará na 2ª rodada. Foram inscritos sete times no torneio.

Ao final do campeonato haverá medalhas e troféu para o primeiro colocado; troféu para o segundo colocado, além das medalhas. Também serão contemplados com troféu o melhor artilheiro e o melhor goleiro.

“A direção do sindicato está feliz porque esse ano teve um aumento de times inscritos, são sete ao todo. Isso significa e mostra a seriedade do nosso trabalho, como realizamos o Campeonato da Imprensa. A gente espera que esse ano supere a nossa expectativa. Que todos brinquem, levem os familiares para torcer e se divertir. Quem brigar será afastado imediatamente do torneio, segundo as regras que foram votadas, e será suspenso na próxima competição. Esperamos que isso não aconteça, pois é uma confraternização entre amigos e colegas de profissão”, salientou Luiz Cordeiro, presidente do Sinjac.

