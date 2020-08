Cinco estados e o Distrito Federal apresentaram aceleração na média móvel de mortes por covid-19 neste domingo (23), enquanto onze tiveram comportamento contrário, com desaceleração nos óbitos, de acordo com dados do consórcio de imprensa, do qual o UOL faz parte.

Entre as regiões todas apresentam estabilidade: Centro-Oeste (7%) Nordeste (-10%), Norte (-5%), Sudeste (0%) e Sul (-14%).

O Brasil registrou uma média móvel de 984 mortes/dia na última semana e oscilou -4% no período de duas semanas, mantendo a estabilidade de óbitos em decorrência da doença.

Para medir a situação das mortes por causa da covid-19, especialistas indicam usar a média móvel dos óbitos, que calcula a média de registros observada nos últimos sete dias. A operação é a mais adequada para observar a tendência das estatísticas, por equilibrar as variações abruptas dos números ao longo da semana.

O consórcio de veículos de imprensa adotou esse período para verificar as oscilações na média móvel. É possível falar em queda nos números quando a diminuição é maior do que 15% se verificado nos últimos 14 dias —no caso, o período das duas últimas semanas. Caso os números aumentem mais do que 15%, há aceleração da epidemia. Valores intermediários indicam estabilidade.

Veja a situação por estado e no Distrito Federal:

Região Norte

Acre: estável (4%)

Amazonas: em queda (-17%)

Amapá: em queda (-33%)

Pará: estável (15%)

Rondônia: estável (-7%)

Roraima: em queda (-68%)

Tocantins: em aceleração (25%)

Região Nordeste

Alagoas: em queda (-20%)

Bahia: em aceleração (29%)

Ceará: em queda (-33%)

Maranhão: em queda (-25%)

Paraíba: estável (-5%)

Pernambuco: em queda (-33%)

Piauí: em queda (-18%)

Rio Grande do Norte: em aceleração (30%)

Sergipe: em queda (-38%)

Região Centro-Oeste

Distrito Federal: em aceleração (35%)

Goiás: em aceleração (17%)

Mato Grosso: em queda (-30%)

Mato Grosso do Sul: estável (10%)

Região Sudeste

Espírito Santo: estável (-7%)

Minas Gerais: estável (-6%)

Rio de Janeiro: em aceleração (45%)

São Paulo: estável (-10%)

Região Sul