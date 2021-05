2ª dose da Covid: Assis Brasil lidera cobertura vacinal no Acre

Entre as vinte e duas cidades do Acre, Assis Brasil, distante 310 km da capital, é a cidade que mais aplicou a segunda dose da vacina contra a Covid.

O ranking estadual foi divulgado esta semana pelo Ministério da Saúde, e mostra que o município atingiu 79,21% de cobertura vacinal, aplicando 960 das 1.212 doses recebidas.

O prefeito Jerry Correia comemorou o avanço da imunização da população e destacou o trabalho da equipe da Secretaria Municipal de Saúde, que alcançou as comunidades mais distantes na zona rural do município. Correia lembrou ainda, que hoje o município está aguardando orientação do Ministério da Saúde para saber como poderá usar um lote de vacinas destinadas às pessoas com comorbidades. O gestor explicou que como esse percentual é pequeno no município, sobraram doses destinadas a esse público

Pelo ranking divulgado, a capital Rio Branco aparece em 12º lugar com 40,97% de pessoas vacinadas com a segunda dose.