Com a superlotação das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), em Rio Branco, 13 pacientes estão na fila de espera por um leito, com complicações graves da covid-19.

Os pacientes aguardam em hospitais públicos e privados da capital acreana.

Dos 106 leitos disponíveis em todo o Estado, no Pronto-Socorro, no Into e no Hospital de Campanha em Cruzeiro do Sul, 98 estão ocupados, em um total de 92,5%.

O Pronto-Socorro já atingiu os 100%, de acordo com o boletim de assistência à Saúde divulgado nesta quarta-feira (10).

Nas últimas 24 horas, 12 mortes pela doença foram contabilizada, além de 400 novos casos.

