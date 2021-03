Com exceção da capital Rio Branco, as demais cidades do Acre serão contempladas com recursos financeiros repassados pelo governo do Estado para ações emergenciais no enfrentamento do pós-enchente. Por meio da Operação Apoio, as prefeituras receberão R$ 8,7 milhões.

O primeiro município beneficiado foi Assis Brasil. Na tarde desta terça-feira, 9, o presidente do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), Petrônio Antunes, e o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, assinaram convênio em que o órgão libera, para o município, R$ 268 mil para execução de serviços de limpeza preventiva no combate à dengue, retirada de entulhos nas áreas atingidas pela enchente e recuperação de vias urbanas.

O convênio é parte da Operação Apoio, coordenada pelo Deracre. A assinatura foi realizada no auditório da prefeitura, com a presença de secretários municipais e vereadores.

“O projeto foi pensado para que todos os prefeitos comecem a executar obras mínimas para trazer qualidade sanitária nas cidades. Esse primeiro convênio é uma demonstração de democracia. Ano passado assinamos convênios e este ano estamos começando com esse, referente à limpeza e retirada de entulhos para evitar a propagação de doenças”, disse Petrônio.

Para o prefeito Jerry Correia, a iniciativa do governo em ajudar financeiramente os municípios demonstra o zelo da gestão estadual. Ele agradeceu a ajuda e destacou que Assis Brasil vem sendo lembrada pelo Estado em todas as áreas.

“O governador Gladson, sempre atento ao que acontece nos municípios, não tem deixado de nos atender. Ele esteve aqui, foi lá na ponte e ajudou a negociar [com os imigrantes que queriam atravessá-la em direção ao Peru]. Em nome do povo de Assis Brasil, quero agradecer pela atenção que ele vem dando ao nosso município. Agora, com esse aporte financeiro, vamos ter condições de fazer um trabalho com mais intensidade”, afirmou Correia.

Depois do ato de assinatura do convênio, o prefeito e o presidente do Deracre visitaram algumas ruas que estão sendo pavimentadas com recursos liberados anteriormente pelo Estado e também estiveram em alguns locais onde serão realizadas as ações previstas no acordo. O presidente do Deracre explicou que para Rio Branco a ajuda vem sendo ofertada desde o início da enchente, com máquinas e pessoal.

Nesta quarta feira, 10, o programa chega até a histórica cidade de Porto Acre. O governador Gladson Cameli vai autorizar o repasse de R$ 215 mil e vistoriar o serviço de tapa buracos na rodovia AC-10, que liga o município a Rio Branco.

Veja quanto cada município vai receber:

Acrelândia – R$ 160 mil

Assis Brasil – R$ 268 mil

Brasileia – R$ 500 mil

Bujari- R$ 107 mil

Capixaba – R$ 64 mil

Cruzeiro do Sul – R$ 5 milhões

Epitaciolândia – R$ 174 mil

Feijó – R$ 441 mil

Mâncio Lima – R$ 445 mil

Manoel Urbano – R$ 62 mil

Plácido de Castro – R$ 177 mil

Porto Acre – R$ 215 mil

Rodrigues Alves – R$ 153 mil

Sena Madureira – R$ 250 mil

Senador Guiomard – R$ 200 mil

Tarauacá – R$ 324 mil

Xapuri – R$ 107 mil

Jordão – R$ 100 mil

Marechal Thaumaturgo -R$ 50 mil

Porto Walter – R$ 100 mil

Santa Rosa do Purus – R$ 100 mil

Comentários