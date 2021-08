12ª Edição do Programa Saúde na Comunidade realizou mais 700 procedimentos na Associação Porongaba

Neste sábado (14), a Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde realizou a 12ª edição do Programa Saúde na Comunidade, levando atendimento médico e assistência social aos moradores da Associação do Porongaba que pertence a reserva extrativista Chico Mendes.

O prefeito Sérgio Lopes esteve na comunidade acompanhado dos vereadores José Antônio (Nego) Seliene e a vereadora Preta, para acompanhar de perto mais essa edição do Programa que tem levado serviços de saúde e políticas públicas para as comunidades rurais de Epitaciolândia.

“Cada dia o Programa Saúde na Comunidade, atende mais pessoas, são diversos serviços de saúde, sociais e além disso, estamos chegando com a melhoria dos ramais, e com a chegada do ramal vem também o programa do Governo Federal Luz para todos, uma realização dos sonhos de muita gente que há anos espera por esse momento. “Destacou o prefeito Sérgio Lopes.

Para o Secretário de Saúde Sergio Mesquita, o programa já se tornou uma das principais politicas públicas da gestão, e a cada dia aumenta a procura pelos serviços de saúde oferecidos pela prefeitura.

“Nos sentimos muito recompensados por poder levar esses serviços de saúde e outras ações sociais para as comunidades, aqui no Porongaba foram eles que pediram essa edição, isso mostra que o programa é um sucesso, o que significa dizer que os serviços estão chegando até as pessoas que mais precisam, essa é nossa missão, cuidar bem de nossa gente.” Pontuou os Secretário.

Foram realizados cerca de 714 atendimentos no total.

✅ Atendimento Médico: 73

✅ Proc. Odontológico: 155

✅Teste rápido: 22

✅ Vacina covid: 42

✅ Vacina Rotina: 39

✅ Coleta PCCU: 03

✅ Proc. Enfermagem: 112

✅ Cortes de cabelo: 26

✅ Dispensação medicamentos: 83

✅ Atendimento/abordagem Psicológica: 67

✅ Vacina anti-rábica: 64

✅ Pesagem bolsa família: 28