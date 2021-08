Governo do Acre lança pacote de obras em Xapuri

O governador Gladson Cameli levou uma mensagem de gratidão e de esperança aos moradores de Xapuri, nesta segunda-feira, 16. O objetivo da visita é anunciar obras de recuperação de estradas, ruas e vias urbanas, realizadas pelo governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre).

O lançamento do pacote inclui a recuperação do Ramal Tupé e a entrega da Balsa Tauary, que atenderá o ramal Tabocal. Os recursos destinados são do Orçamento Geral da União, recurso do Tesouro Estadual e também emendas dos parlamentares Antônio Pedro e Manoel Moraes, superiores a R$ 26,8 milhões.

Cerca de 20 mil pessoas serão beneficiadas com as obras, que trarão mais na trafegabilidade, mobilidade, desenvolvimento e bem-estar para a região. Além dos benefícios em infraestrutura, foram entregues uma motoniveladora, avaliada em R$ 803 mil reais, uma pá carregadeira, avaliada em mais de R$ 472 mil reais, e um caminhão basculante, avaliado em R$ 354 mil reais.

O governador Gladson Cameli destacou a importância dos investimentos e agradeceu o apoio do governo e bancada federal e disse que, com união e seriedade, o Acre já vive novos tempos de trabalho e mudança.

“Temos trabalhado duro para executar as ações conjuntas das secretarias de Estado e vencer entraves burocráticos, técnicos e desafios com distâncias e outras dificuldades. O nosso objetivo maior é transformar o Acre em um verdadeiro canteiro de obras. Estamos executando audaciosos investimentos, sobretudo na melhoria da infraestrutura em todas as regiões acreanas”, enfatizou.

Cameli completou ainda dizendo que tem feito de tudo para criar as condições necessárias para fazer com que o estado cresça: “Como engenheiro civil, fico ansioso para ver essas obras em andamento por todos os lugares do Acre, gerando emprego e renda para o povo. Nossa gestão é séria e não vamos admitir que nenhum centavo seja mal aplicado”.

O diretor do Deracre, Petronio Antunes, destacou que os projetos estão todos em andamento para que sejam executados o mais rápido possível.

O deputado estadual Manoel Moraes enfatizou que já destinou 500 mil reais em emendas somente para Xapuri. “Para nós o importante é que o município esteja bem e essas obras vão beneficiar grandemente a população, como a Ponte da Sibéria e a recuperação de ramais, entre outras. Xapuri é um município muito humilde, por isso essas ações são tão importantes”, explicou.

Antônio Pedro, deputado estadual que também destinou emendas para o município, lembrou que a balsa é uma luta de muitos anos da população xapuriense: “O governador tem atendido nossas reivindicações, e nossas emendas têm trazido mais qualidade de vida para a população”.

O que eles disseram

“Destinei emendas para que também sejam realizadas melhorias na região de Xapuri. Essa é a forma que temos para agradecer por tudo que a população tem feito por nós. É a melhor maneira de fazer nosso estado crescer.”

Vanda Milani, deputada federal

“Xapuri agradece por todos os investimentos que o Estado tem feito no município. Recebemos, recentemente, ônibus escolares, kits para nossos alunos e uniformes. Xapuri agradece de coração por todo o esforço que o Estado, na pessoa do governador, tem feito.”

Eriberto Mota, presidente da Câmara de Vereadores de Xapuri

“Eu sempre digo que a política é uma coisa boa; veja quantos benefícios estão sendo destinados para nossa população por meio da boa política. Todos sabem da importância dessa balsa para a nossa cidade. Agradecemos o empenho de todos por melhorias em Xapuri.”

Bira Vasconcelos, prefeito de Xapuri