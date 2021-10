“Xapuri terá sempre minha atenção”,diz Vanda Milani

A deputada Vanda Milani(Solidariedade) recebeu semana passada o prefeito de Xapuri, Bira Vasconcelos, que foi a Brasília juntamente com um grupo prefeitos acreanos em busca de recursos -via emenda parlamentar-para o orçamento (OGU/2022).No encontro, bastante proveitoso, deputada manteve um dialogo extremamente cordial procurando se inteirar ainda mais sobre a política da “Princesinha do Acre” e as necessidades e expectativas da administração municipal em relação ao encaminhamento de recursos federais.

O prefeito Bira deu à parlamentar um ofício contendo as solicitações mais urgentes do município. A economia de Xapuri é basicamente voltada para o setor primário (agricultura e pecuária). E conta ainda com o extrativismo vegetal baseado principalmente na cultura da borracha, castanha e madeira que atualmente apresentam tendência para a industrialização. O município também apresenta um turismo nascente por ter sido palco da Revolução Acreana.

Apoio

Fiel ao compromisso de mandato em beneficiar as diversas prefeituras acreanas, para o orçamento de 2021 Vanda Milani liberou em conta à prefeitura de Xapuri R$100 mil para o PAB, piso de atenção básica transferido do Fundo Nacional de Saúde(FNS), dentre outras ações.Para a deputada,a saúde será sempre prioridade e o município de Xapuri, ”poderá contar sempre com minha atenção e cuidado no esforço junto às autoridades federais para a transferências de recursos que venham contribuir para o desenvolvimento do município”