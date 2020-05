Por Raimari Cardoso

O município de Xapuri já teve 11 altas clínicas efetivadas entre os 16 casos testados positivos para o novo coronavírus no município. Isso representa cerca de 73% dos pacientes que tiveram a confirmação do vírus feita na cidade.

Oficialmente, são 14 os casos de covid-19 em Xapuri, isso porque duas das pessoas que tiveram o diagnóstico feito via teste rápido no centro de referência Félix Bestene Neto tiveram a notificação feita no local de residência, Rio Branco.

O alto índice de altas se explica pelo fato de nenhum dos casos registrados em Xapuri ter tido complicações. Sequer houve internações entre os pacientes, que foram mantidos sob rigoroso monitoramento durante os 14 dias de quarentena preconizados pelo Ministério da Saúde, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.

As confirmações para o novo coronavírus em Xapuri começaram a ocorrer a partir do dia 27 de abril. Foram 9 casos testados positivos em um período de apenas 5 dias. Depois disso, mais 7 casos foram confirmados ao longo de duas semanas.

De acordo com o enfermeiro Francisco Andrade, coordenador da equipe de referência para a covid-19 no município, as medidas de bloqueio dos casos confirmados e a adesão da maioria das pessoas as orientações para o isolamento e distanciamento social foram fundamentais para que Xapuri atingisse essa condição de aparente controle da situação.

“Isso é resultado do comportamento da população, do isolamento e obediência às quarentenas de 14 dias determinadas pela Secretaria de Saúde, o uso de máscaras, enfim, todas essas medidas são fundamentais para que nós prossigamos tendo o controle da situação, sem ter transmissão comunitária, e Xapuri vai continuar assim, se Deus quiser”, afirmou o coordenador.

