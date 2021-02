No começo da última semana de janeiro, foram registrados três óbitos pela doença em um período de 24 horas

Janeiro de 2021 foi o segundo pior mês da pandemia do novo coronavírus em Xapuri em número de casos registrados.

Foram 470 infecções confirmadas neste primeiro mês do novo ano contra 490 diagnosticadas em julho de 2020, quando o município viveu o ápice da primeira onda da pandemia.

No entanto, a segunda fase de contágios no município apresenta uma característica mais preocupante. O número de internações e de agravamentos de casos em pessoas mais jovens tem sido bastante perceptível, mesmo que não haja dados oficiais divulgados a esse respeito.

A reportagem apurou que pelo menos três pacientes de Xapuri com idade inferior a 60 anos estão internados em UTI em Rio Branco nesta segunda-feira, 1º, dois deles em estado grave. No começo da última semana de janeiro, foram registrados três óbitos pela doença em um período de 24 horas.

Também no mês de janeiro, Xapuri registrou dois recordes particulares relacionados à Covid-19 – o maior número de casos em um único dia e a maior média móvel de novos casos em 7 dias – 58 casos registrados em 21 de janeiro e média móvel de 24 casos diários na mesma data.

Na última semana, o número de novos casos teve uma considerável redução e a média móvel estabilizou em 13 novos casos diários na sexta-feira, 29 de janeiro. Ainda não há, no entanto, expectativa da equipe de enfrentamento da pandemia no município de que a tendência de estabilização se confirme nesta semana.

De acordo com os dados da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), Xapuri tem 2.344 casos confirmados desde o início da pandemia com 19 mortes registradas em decorrência de complicações da doença. Na última sexta-feira, data do boletim mais atual, havia ainda 45 exames sendo analisados.

Sob as medidas do decreto estadual que impôs o “toque de recolher” no Acre, o município teve visível redução das aglomerações em espaços públicos, após a suspensão das atividades não essenciais e da intensificação do trabalho de fiscalização, pela Vigilância Sanitária e Polícia Militar, e de conscientização, pelo Corpo de Bombeiros, com carro de som.

