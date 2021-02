O governador fez um apelo para apressar a oferta de vacinas e destacou as ações de seu governo na pandemia.

A Tribuna

O governador Gladson Cameli destacou, na mensagem governamental que apresentou na reabertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa que a Covid-19 é, hoje, o principal desafio do Acre, pondo as esperanças em rápida estrutura de vacinação da população.

Também deu destaque a outras áreas, como as do agronegócio, da infraestrutura, educação, segurança. Fez agradecimentos à sua base política, ao vice Major Rocha e à primeira-dama Ana Paula Cameli.

COVID

Sobre a pandemia, o governador destacou que, no estado, o governo pôs em funcionamento, em tempo hábil, 477 leitos exclusivos para Covid-19, sendo 90 novos leitos de UTIs e supriu todos os estabelecimentos de saúde com profissionais, equipamentos e materiais de proteção individual e produtos médicos hospitalares. Gladson destacou a ajuda do presidente Jair Bolsonaro ao Acre no combate à pandemia.

Educação

Na área da Educação, o governador afirmou que a merenda escolar foi fornecida na forma de cestas básicas durante a pandemia e, antes dela, o fardamento cobriu todos os mais de 146 mil alunos matriculados em 2020 nas 613 escolas estaduais, sendo 179 urbanas, 290 rurais e 144 indígenas, informa a mensagem governamental.

Ressaltou ainda que a frota de transporte escolar foi renovada e ampliada com a aquisição de 110 novos ônibus, revisão e manutenção de 120 ônibus existentes, além de renovação de contratos de 104 serviços de transporte, aptos a atender 147 escolas e 511 rotas.

Segurança pública

No setor da Segurança, o governador destacou que que as forças policiais controlaram ocorrência das mortes violentas intencionais e reduziram a quantidade desses tipos de crimes em 2020, quando comparado a 2019.

Infraestrutura

Na área da Infraestrutura, a mensagem aponta que o governo executou melhorias em todas as pistas de pouso dos aeródromos dos 8 municípios de pequeno porte, atendendo os critérios de regularização da documentação para funcionamento. O Deracre firmou convênios de repasse financeiro no valor de R$ 15 milhões com 20 prefeituras para o melhoramento de ramais e construção de pontes em locais críticos, forneceu massa asfáltica para tapa-buraco e recapeamento de vias nos 22 municípios do Acre e recuperou pavimentos de espaços públicos que realizam grandes volumes de atendimento ao público, sobretudo hospitais.

Agronegócio

No agronegócio, reconhecidamente uma das prioridades de seu governo, Gladson afirmou que, em 2020, foram investidos quase R$ 3 milhões no programa regular de compra da produção familiar, beneficiando diretamente 874 produtores rurais dos 22 municípios. Em razão da pandemia, o governo ampliou o alcance do programa da compra da produção familiar e contemplou adicionalmente 1.922 novos produtores, com investimentos na ordem de R$ 6 milhões. Em setembro de 2020, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento reconheceu o Acre como zona livre de aftosa sem vacinação, um grande ganho para a atividade no estado.

