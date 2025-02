Voos de Rio Branco por apenas R$ 636 (ida e volta) no feirão de passagens

A companhia Azul transportou em 2024, em três meses de operação em Rio Branco, 2.359 passageiros, o que representou 12,76% do mercado aéreo no Acre. A quantidade de passageiros, conforme dados da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), são de pessoas que embarcaram em Rio Branco. Os voos da companhia foram iniciados em outubro do ano passado com ligações sem escalas da capital acreana para Porto Velho e Belo Horizonte (Aeroporto de Confins).

Segundo dados da ANAC, de janeiro a dezembro de 2024 foram 30.964 embarques e desembarques no Aeroporto de Rio Branco, 90% do total. Em todo o ano passado foram 3.430 pessoas que chegaram ou embarcaram em voos que decolaram de Cruzeiro do Sul, o que representou 9,9% do total.

Confira abaixo os números do Acre de 2024

Gol lidera o mercado no Acre

De janeiro a dezembro de 2024 a Gol liderou o mercado no Acre com 8.422 embarques em Rio Branco e Cruzeiro do Sul, 47,5% do total. A LATAM aparece em segundo lugar, com 39,6% do mercado do Acre. A companhia embarcou em Rio Branco 7.028 passageiros. Os números da ANAC não incluem os desembarques no estado.

A Gol oferece voos diretos de Rio Branco para Cruzeiro do Sul, Manaus e Brasília. A companhia Azul atende a capital acreana com decolagens sem escalas para Belo Horizonte e Porto Velho. A LATAM tem voo diretos para Brasília em em março iniciará a rota sem escala entre Rio Branco e São Paulo (Guarulhos).

Pretende viajar? Confira AQUI o valor das passagens dos voos do Acre

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários