O Prefeito de Epitaciolândia Dr. Sérgio Lopes acompanhado do Presidente do Sindicato do Trabalhadores Rurais Sebastião Ferreira, Empresário Daniel Dorzila e o extrativista João Baiano, visitaram a comunidade do Porvir Velho neste final de semana. O Prefeito e sua equipe fizeram questão de ver de perto a real situação em que se encontram os ramais que dão acesso aquela comunidade.

O Prefeito se reuniu com representantes da comunidade na pessoa do Sr. Rivelino Maciel, para ouvir de cada um suas reivindicações, na ocasião, pediram de imediato um serviço emergencial tendo em vista que vários pontos do ramal estão intrafegáveis. “Estamos aqui com o prefeito Sérgio Lopes para pedir de imediato um serviço paliativo, acreditamos na sua gestão e por isso, estamos não só pedindo, más propondo parcerias para que juntos com o poder público possamos avançar.” Destacou Rivelino Maciel.

Para o Sr. José Maria (Açúcar) Presidente da Amopreb, a parceria com o poder público é de fundamental importância para o desenvolvimento das comunidades extrativistas. “Estamos aqui para propor junto com a prefeitura de Epitaciolândia além da parceria na recuperação dos ramais, a criação da Associação Extrativista de Epitaciolândia e ainda a criação de uma Associação dos Moradores dessa localidade, pois a que antes existia foi desativado e hoje os moradores perdem com isso sua representatividade, e, como consequência disso, deixa de receber recursos e investimentos.”

O Prefeito Sérgio Lopes após ouvir todos os pedidos e reinvindicações, e garantiu que nos próximos dias colocará um trator de esteira para recuperar alguns pontos críticos nos ramais, e, tão logo inicie o verão, será feito um serviço de qualidade com reabertura e enpiçarramento nas ladeiras e onde apresentam problemas.

“Hoje estamos aqui junto com a comunidade para vivenciar o seu dia a dia e ver de perto a realidade que eles enfrentam para se locomover ou para escoar suas produções, por isso, garantimos que vamos recuperar os ramais e colocar bueiros, para que no próximo inverno eles possam ter tráfego sem maiores problemas como os que estão enfrentando agora.” Destacou Sérgio Lopes.

Comentários